Vacina russa Sputnik V com 91,6% de eficácia contra a covid-19

A vacina russa Sputnik V tem uma eficácia de 91,6% contra a covid-19, segundo os resultados da fase 3 dos ensaios clínicos publicados na revista científica The Lancet e validados por especialistas independentes.

““O desenvolvimento da vacina Sputnik V tem sido criticado pela precipitação, pelo facto de ter queimado etapas e pela falta de transparência. Mas os resultados relatados são claros e o princípio científico da vacinação está demonstrado, o que significa que uma vacina adicional pode agora juntar-se à luta para reduzir a incidência da covid-19”, estimam dois especialistas britânicos, os professores Ian Jones e Polly Roy, num comentário anexado ao estudo.

Vacina "segura e eficaz"

Estes primeiros resultados verificados da fase 3 dos ensaios clínicos vêm assim coroborar as afirmações iniciais da Rússia sobre a eficácia da Sputnik V, que foram recebidas com ceticismo pela comunidade científica internacional no outono passado.

Criadores da vacina Sputnik V e AstraZeneca unem-se para melhorar vacina contra a covid-19

No final de dezembro, Moscovo fez um acordo com e a farmacêutica britânica AstraZeneca. Com vacinas semelhantes em fase final de testes, russos e britânicos acreditam que só ganham em juntar esforços.

Mais de 2,23 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103.330.900 de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP esta terça-feira de manhã

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México e o Brasil .

Portugal com mais de 12 mil mortes e 726 mil casos

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 12.757 mortes e 726.321 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, segundo o último balanço de segunda-feira.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

