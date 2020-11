Putin garante que "todas as vacinas russas contra a Covid-19 são eficazes"

O Presidente russo Vladimir Putin garantiu hoje que todas as vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento na Rússia são eficazes, acrescentando que há uma "terceira" que está muito perto de ser registada. Afirmou também que Moscovo vai cooperar com todos os outros países no esforço de desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19.

Numa intervenção por videoconferência na cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai (SCO), Putin falou sobre a eficácia de duas vacinas e mencionou a existência de uma terceira.

“Temos duas vacinas registadas na Rússia e os testes já confirmaram que as vacinas são seguras, não há efeitos sefundários e são eficazes. Uma terceira vacina está em preparação. Elas são eficazes, as pessoas que foram vacinadas e que tiveram contacto com pessoas que contraíram o coronavírus não o contraíram ou apresentam apenas sintomas leves ”, disse Putin citado pela agência RIA Novosti.

A declaração surge um dia depois de o gigante farmacêutico norte-americano Pfizer anunciar que a sua vacina contra a covid-19 alcançou 90% de eficácia nos testes.

Nesse mesmo dia, o porta-voz do ministro da Saúde da Rússia veio assegurar que a vacina que está a ser desenvolvida no país - a Sputnik V - tem uma taxa de eficácia superior a 90%.

Hoje foi noticiado que o ensaio clínico da potencial vacina CoronaVac da chinesa Sinovac foi suspenso no Brasil devido a "efeito adverso grave.", embora a empresa chinesa reafirme a confiança no produto, indicando que o efeito secundário não está relacionado com a vacina.

Vacinas russas - segunda e terceira a caminho?

Segundo as autoridades russas, a vacina Sputnik V já está a ser inoculada. Os primeiros lotes da Sputnik V começaram a ser distribuídos pela população no início de setembro.

Segundo a RIA Novosti, a Rússia prepara a publicação dos resultados preliminares da fase 3 dos ensaios, em que a vacina foi testada em 40 mil pessoas, ainda em novembro.

A vacina russa para a covid-19 foi a primeira vacina a ser registada, ainda em agosto, antes de terminar a fase 3 de testes, o que levantou reservas por parte da OMS e da comunidade científica.

Quando à "segunda" e "terceira" vacinas russas que Putin menciona, não conseguimos encontrar dados sobre a existência.

Laboratórios por todo o mundo estão numa corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Há dezenas de equipas a testar várias candidatas a vacina, algumas estão mais avançadas e são promissoras, mas os cientistas avisam que nenhuma deverá estar pronta antes do fim deste ano ou mesmo no próximo ano.

Segundo o London School of Hygiene & Tropical Medicine, (que tem um gráfico que mostra o progresso das experiências) há 259 projetos e 54 estão na fase de ensaios clínicos, sendo que 10 estão na fase III - que consiste na inoculação da vacina em milhares de voluntários a fim de determinar se impede de facto a infeção.

O projeto entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca é um dos mais promissores, a que se juntam os da Pfizer e da BioNTech, da Moderna, dos laboratórios Sanofi e GSK, de vários projetos chineses, nomeadamente da CanSinoBIO que já obteve autorização para administrar a vacina em militares chineses, a CoronaVac do laboratório SinoVac.

Plataforma global COVAX

O mecanismo COVAX é uma plataforma global para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, apoiada pela Organização Mundial da Saúde, para um acesso equitativo às vacinas a preços acessíveis.

Participam vários países, instituições e organizações, como a União Europeia.

No total, de acordo com os últimos dados oficiais em outubro, 184 países aderiram até agora ao mecanismo internacional de compra e distribuição de vacinas: 92 países de rendimentos baixos e médios que receberão as doses gratuitas e 92 países de " rendimento alto" que passarão pela Covax para se abastecerem, mas terão de pagar pelas doses do próprio bolso.

Pandemia já matou mais de 1,25 milhões de pessoas no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Cerca de 1 em cada 5 mortes têm lugar nos EUA, o país mais afetado no mundo, com mais de 237 mil mortos e quase 10 milhões de casos.

Com um total de 126.611 mortes, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (49.238 mortos, mais de 1,2 milhões de casos), seguindo-se Itália (41.750 mortos, mais de 960 mil casos), França (40.987 mortos, mais de 1,8 milhões de casos) e Espanha (39.345 mortos, mais de 1,3 milhões de casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta segunda-feira que há mais 63 mortes e 4096 novos casos de covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.959 vítimas mortais e 183.420 infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Estão 391 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos e 2651 pessoas internadas em enfermaria. .

A DGS revela que estão ativos 78.378 casos de infeção e foram dados como recuperados 102.083 doentes desde o início da pandemia.

