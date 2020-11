Farmacêutica chinesa confiante na vacina CoronaVac apesar de suspensão de testes no Brasil

A farmacêutica chinesa Sinovac Biotech manifestou-se hoje confiante na segurança da sua vacina experimental contra a Covid-19, apesar da suspensão de um ensaio clínico no Brasil após um "efeito adverso grave".

"Estamos confiantes na segurança da vacina", afirma a Sinovac em comunicado.

"Após comunicação com o parceiro brasileiro Instituto Butantan, ficámos a saber que o chefe do Instituto Butantan acredita que esse evento adverso grave (SAE) não está relacionado com a vacina. A Sinovac continuará em comunicação com o Brasil sobre o assunto. O estudo clínico no Brasil é realizado estritamente de acordo com os requisitos GCP e estamos confiantes na segurança da vacina."

A autoridade de saúde do Brasil Anvisa anunciou na segunda-feira que suspendeu os ensaios clínicos de uma candidata a vacina da farmacêutica chinesa SinoVac contra o novo coronavírus após um "efeito adverso grave" com um voluntário, diz em comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Na categoria de "evento adverso grave" é incluída a morte, efeitos secundários potencialmente fatais, incapacidade ou invalidez, hospitalização ou outros "eventos clinicamente significativos".

Reuters Photographer

Responsável pelos testes no Brasil surpreendido com a decisão

O órgão público que coordena os testes de vacinas no Brasil, o Instituto Butantan, disse que ficou "surpreendido" com a decisão e dará uma conferência de imprensa às 14:00 (GMT) (mesma hora em Lisboa) de hoje.

A suspensão dos ensaios clínicos da CoronaVac, que envolve nove mil voluntários, ocorreu um dia depois de o gigante farmacêutico norte-americano Pfizer anunciar que a sua vacina contra a covid-19 alcançou 90% de eficácia nos testes.

As vacinas candidatas da Pfizer e Sinovac estão em ensaios da Fase 3, a última fase antes de receberem aprovação regulamentar.

Ambas estão a ser testadas no Brasil, o segundo país mais afetado pela pandemia, com mais de 162.000 mortes.

Laboratórios por todo o mundo estão numa corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Há dezenas de equipas a testar várias candidatas a vacina, algumas estão mais avançadas e são promissoras, mas os cientistas avisam que nenhuma deverá estar pronta antes do fim deste ano ou mesmo no próximo ano.

Segundo o London School of Hygiene & Tropical Medicine, (que tem um gráfico que mostra o progresso das experiências) há 259 projetos e 54 estão na fase de ensaios clínicos, sendo que 10 estão na fase III - que consiste na inoculação da vacina em milhares de voluntários a fim de determinar se impede de facto a infeção.

O projeto entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca é um dos mais promissores, a que se juntam os da Pfizer e da BioNTech, da Moderna, dos laboratórios Sanofi e GSK, de vários projetos chineses, nomeadamente da CanSinoBIO que já obteve autorização para administrar a vacina em militares chineses, a CoronaVac do laboratório SinoVac.

Plataforma global COVAX

O mecanismo COVAX é uma plataforma global para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, apoiada pela Organização Mundial da Saúde, para um acesso equitativo às vacinas a preços acessíveis.

Participam vários países, instituições e organizações, como a União Europeia.

No total, de acordo com os últimos dados oficiais em outubro, 184 países aderiram até agora ao mecanismo internacional de compra e distribuição de vacinas: 92 países de rendimentos baixos e médios que receberão as doses gratuitas e 92 países de " rendimento alto" que passarão pela Covax para se abastecerem, mas terão de pagar pelas doses do próprio bolso.

Pandemia já matou mais de 1,25 milhões de pessoas no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Cerca de 1 em cada 5 mortes têm lugar nos EUA, o país mais afetado no mundo, com mais de 237 mil mortos e quase 10 milhões de casos.

Com um total de 126.611 mortes, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta segunda-feira que há mais 63 mortes e 4096 novos casos de covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.959 vítimas mortais e 183.420 infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Estão 391 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos e 2651 pessoas internadas em enfermaria. .

A DGS revela que estão ativos 78.378 casos de infeção e foram dados como recuperados 102.083 doentes desde o início da pandemia.

