UE assegura potencial vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson

A Comissão Europeia anunciou hoje que assinou um contrato com a Johnson & Johnson para a compra de 400 milhões de doses da vacina que a farmacêutica está a desenvolver.

Este é o sétimo contrato do género que Bruxelas faz com farmacêuticas que estão a trabalhar para encontrar uma vacina eficaz contra o novo coronavírus SARS CoV-2.

Já foram feitos acordos, por exemplo, com a AstraZeneca e com a Sanofi.

Laboratórios por todo o mundo estão numa corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Há dezenas de equipas a testar várias candidatas a vacina, algumas estão mais avançadas e são promissoras, mas os cientistas avisam que nenhuma deverá estar pronta antes do fim deste ano ou mesmo no próximo ano.

Segundo o London School of Hygiene & Tropical Medicine, (que tem um gráfico que mostra o progresso das experiências) há 248 projetos e 49 estão na fase de ensaios clínicos, sendo que 10 estão na fase III - que consiste na inoculação da vacina em milhares de voluntários a fim de determinar se impede de facto a infeção.

O projeto entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca é um dos mais promissores, a que se juntam os da Pfizer e da BioNTech, da Moderna e de vários projetos chineses, nomeadamente da CanSinoBIO que já obteve autorização para administrar a vacina em militares chineses.

UE contribui com 230 M€ mais 170 M€ para o mecanismo COVAX

A Comissão Europeia participa no mecanismo COVAX para um acesso equitativo às vacinas contra a Covid-19 a preços acessíveis.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário de quarta-feeira que há um total de 2.040 mortes e 81.256 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 2.032 para 2.040, mais 8 do que na terça-feira - 5 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 na região Norte, 1 na região Centro e 1 no Algarve.

O número de infetados aumentou de 80.312 para 81.256, mais 944.

Mais de 1 milhão de mortos e 35,8 milhões de casos no mundo

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

