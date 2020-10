OMS acredita numa vacina para a Covid-19 até ao final do ano

Numa pequena ronda pelo mundo, as preocupações da Organização Mundial da Saúde (OMS) centram-se nos elevados números de Covid-19 na América Latina ou no caso positivo no Governo da Malásia.

O planeta deseja uma vacina que trave as descontroladas taxas de infeção e a OMS diz ter esperança que isso aconteça até ao final deste ano.

A OMS patrocina nove vacinas experimentais e a farmacêutica AstraZeneca e o consórcio Pfizer BioNTech anunciaram grandes progressos, o que levou a Organização Mundial da Saúde a adotar um discurso de esperança, depois de meses a pedir cautela.

14 mortes e 427 novos casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal contabilizou esta terça-feira mais 14 mortos relacionados com a Covid-19 e 427 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.032 mortes e 80.312 casos de infeção, estando hoje ativos 27.568 casos, mais 155 do que na segunda-feira.

Dez casos confirmados em lar de Vila Nova de Gaia

Um lar de Vila Nova de Gaia tem 10 casos positivos de Covid-19. Entre os infetados, estão todos os utentes do lar.

Os seis idosos estão estáveis e permanecem no lar em recuperação. A proprietária e três funcionários também testaram positivo e cumprem isolamento em casa.

Veja também: