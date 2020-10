Crise económica. “Cenário é menos pessimista, mas acho que não se vai concretizar” 

As linhas gerais do Orçamento do Estado para 2021 já começaram a ser apresentadas aos partidos.

O Governo prevê um défice entre os 7% e os 7,5% este ano e as previsões macroeconómicas do Executivo apontam para um défice de 4% para o próximo ano.

Para José Gomes Ferreira, a recuperação económica vai demorar “mais do que muita gente pensa” e defende mesmo que o país vive uma “situação dramática”.

Avisa ainda que 4% de défice para 2021 é um cenário menos pessimista do que aquele que poderá mesmo vir a acontecer.