Covid-19: Espanha espera vacinar gratuitamente 10 milhões de pessoas até maio

O Governo espanhol deverá comprar 20 milhões de doses da vacina Pfizer para a covid-19, o que permitirá imunizar gratuitamente 10 milhões de pessoas a partir do fim do ano ou inícios de 2021, anunciou o ministro da Saúde.

Em declarações feitas ao canal de televisão RTVE, Salvador Illa afirmou estar confiante de que uma parte "relevante" da população espanhola estará vacinada em maio de 2021 e que ainda esta semana poderão ser assinados mais alguns contratos com a empresa farmacêutica Pfizer e outras empresas para que as primeiras doses cheguem no início de 2021.

Se "tudo correr bem", avançou o ministro, as primeiras poderiam mesmo chegar até ao final de 2020.

A aguardar pela assinatura desses contratos, o Governo espanhol estima que 20 milhões de doses vão estar disponíveis para imunizar 10 milhões de pessoas (uma vez que são necessárias duas doses) através do Sistema Nacional de Saúde.

"As vacinas serão gratuitas", disse Salvador Illa, acrescentando que se trata de "um passo promissor e relevante", tendo avisado que ainda há "um longo caminho a percorrer".

O responsável pela saúde espanhola não excluiu a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória, embora não acredite que seja necessária e que "as pessoas compreendam que é a melhor forma de pôr fim às doenças infecciosas".

"Depois de meses de dificuldades, estamos a começar a ver luz ao fundo do túnel", resumiu o ministro espanhol.

A farmacêutica norte-americana Pfizer revelou na segunda-feira que dados provisórios sobre a vacina contra o novo coronavírus indicam que pode ser eficaz em 90% dos casos.

A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19, que já provocou mais de 1,25 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.959 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (49.238 mortos, mais de 1,2 milhões de casos), seguindo-se Itália (41.750 mortos, mais de 960 mil casos), França (40.987 mortos, mais de 1,8 milhões de casos) e Espanha (39.345 mortos, mais de 1,3 milhões de casos).

Laboratórios por todo o mundo estão numa corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Há dezenas de equipas a testar várias candidatas a vacina, algumas estão mais avançadas e são promissoras, mas os cientistas avisam que nenhuma deverá estar pronta antes do fim deste ano ou mesmo no próximo ano.

Segundo o London School of Hygiene & Tropical Medicine, (que tem um gráfico que mostra o progresso das experiências) há 259 projetos e 54 estão na fase de ensaios clínicos, sendo que 10 estão na fase III - que consiste na inoculação da vacina em milhares de voluntários a fim de determinar se impede de facto a infeção.

O projeto entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca é um dos mais promissores, a que se juntam os da Pfizer e da BioNTech, da Moderna, dos laboratórios Sanofi e GSK, de vários projetos chineses, nomeadamente da CanSinoBIO que já obteve autorização para administrar a vacina em militares chineses, a CoronaVac do laboratório SinoVac.

Plataforma global COVAX

O mecanismo COVAX é uma plataforma global para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, apoiada pela Organização Mundial da Saúde, para um acesso equitativo às vacinas a preços acessíveis.

Participam vários países, instituições e organizações, como a União Europeia.

No total, de acordo com os últimos dados oficiais em outubro, 184 países aderiram até agora ao mecanismo internacional de compra e distribuição de vacinas: 92 países de rendimentos baixos e médios que receberão as doses gratuitas e 92 países de " rendimento alto" que passarão pela Covax para se abastecerem, mas terão de pagar pelas doses do próprio bolso.

Pandemia já matou mais de 1,25 milhões de pessoas no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Cerca de 1 em cada 5 mortes têm lugar nos EUA, o país mais afetado no mundo, com mais de 237 mil mortos e quase 10 milhões de casos.

Com um total de 126.611 mortes, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta segunda-feira que há mais 63 mortes e 4096 novos casos de covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.959 vítimas mortais e 183.420 infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Estão 391 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos e 2651 pessoas internadas em enfermaria. .

A DGS revela que estão ativos 78.378 casos de infeção e foram dados como recuperados 102.083 doentes desde o início da pandemia.

Links úteis