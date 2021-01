Vacina da Johnson & Johnson eficaz contra a covid-19 com apenas uma dose

A farmacêutica Johnson & Johnson anunciou hoje que a sua vacina contra a covid-19 de dose única teve uma eficácia de 72% na prevenção da doença num ensaio clínico conduzido nos Estados Unidos mas a percentagem desceu para 66% num ensaio em larga escala em três continentes e com outras variantes do novo coronavírus, nomeadamente na África do Sul.

Quase 2,2 milhões de mortos e mais de 101 milhões de infetados a nível mundial

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101.436.360 de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Pelo menos 61.581.300 doentes foram considerados curados desde que a pandemia foi declarada em março de 2020.

Os países que registam mais mortos são os Estados Unidos, com 3.949 novas mortes, o México (1.506) e o Brasil (1.386).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 11.305 mortes e 668.951 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos mais 5.512 casos em relação a ontem, totalizando 172.893.

Links úteis