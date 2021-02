Covid-19. Ministra da Saúde estima 1.100 doentes em breve nos cuidados intensivos

A ministra da Saúde diz que Portugal vai precisar em breve de 1.100 camas nos cuidados intensivos.

"O que é que neste momento sabemos, e são estimativas, que podem não se confirmar."

Para fazer face a esta situação, Marta Temido afirma que o primeiro esforço será rentabilizar as camas disponíveis, eventualmente utilizar profissionais de saúde de outras proveniências. No entanto, diz que a transferência de doentes para o estrangeiro será sempre a última solução.

Em entrevista à revista Visão, a ministra fala também sobre o facto de o Serviço Nacional de Saúde estar em rutura e de acreditar que, no verão, 70% da população adulta estará vacinada contra a covid-19.

Sobre a atual situação da pandemia em Portugal, Marta Temido reconhece que o país viveu um novembro muito pesado no Norte e um janeiro terrível em Lisboa e Vale do Tejo. Fevereiro será ainda um mês complicado com o SNS à beira da rutura.