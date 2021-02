Fraca cobertura da internet em zonas rurais pode deixar alguns alunos sem acesso às aulas online

As aulas à distância começam na próxima segunda-feira e as escolas estão a preparar o regresso ao ensino online. No interior do país a deficiente cobertura da Internet pode ser um obstáculo para alguns alunos.

No agrupamento de escolas de Vinhais estudam cerca de 500 alunos. Os últimos dias foram dedicados à preparação das aulas à distância e ao levantamento das necessidades, sobretudo de equipamentos, que vão começar agora a ser distribuídos.

A Câmara e as juntas de freguesia cederam muitos dos equipamentos. Do Ministério da Educação chegaram apenas 34 computadores, mas só 13 foram levantados. A maioria dos pais recusa assumir a responsabilidade por um equipamento que não é deles e que terão de devolver, mais tarde, em boas condições.

Outro problema que se coloca, sobretudo em zonas rurais, como é o caso do concelho de Vinhais, é a deficiente cobertura da rede de internet que vai deixar de fora alguns alunos.