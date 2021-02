Ensino à distância. Governo aprova compra de mais computadores

O Conselho de Ministros aprovou a compra de mais computadores para o ensino à distância, que arranca já na próxima semana.

No entanto, não é quantificado o valor que as escolas poderão gastar nem a quantidade de equipamentos que podem ser comprados.

Governo aprova alteração ao calendário escolar

O Governo aprovou também as alterações ao calendário escolar por causa da suspensão do ensino presencial.

Para compensar estes 11 dias úteis de pausa letiva, o calendário foi ajustado: acabou a pausa de carnaval, de 15 a 17 de fevereiro; as férias da Páscoa foram reduzidas a uma semana, com início a 29 de março e fim a 1 de abril; e o fim do terceiro período será cinco dias mais tarde e diferenciado para os vários anos de escolaridade.