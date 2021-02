António Costa elogia trabalho conjunto entre SNS e privados

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta sexta-feira mais 700 camas disponibilizadas pelo setor privado, reforçando "um conjunto de convenções" para o atendimento de doentes não covid-19 que necessitam de tratamento.

O anúncio foi feito durante a visita ao Hospital CUF Tejo, em Lisboa, onde o chefe de Governo recordou ainda a existência de 53 acordos entre hospitais privados e o Sistema Nacional de Saúde, dos quais 13 são para tratamento de doentes com covid-19.

"Temos 53 acordos em todo o país com instituições dos setores privado e social, 13 dos quais, especificamente, para tratamento de doentes covid-19. No momento em que cada cama é absolutamente essencial, a existência de mais 300 camas disponibilizadas pelo setor privado no seu conjunto é muito importante", frisou o líder do executivo.

O primeiro-ministro afirmou ainda que uma coisa é a agitação do debate político e outra é a realidade, elogiando o trabalho conjunto do Serviço Nacional de Saúde e setores privado e social no combate à covid-19.