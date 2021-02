Covid-19. “É preciso manter o confinamento conforme está”

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus está abaixo de 1 em todas as regiões do país, com exceção da Madeira, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.

Carlos Antunes explica que é necessário esperar por mais indicadores para fazer uma previsão relativa à evolução da pandemia, nomeadamente números de internamentos e número de casos positivos face aos testes realizados.

Ainda assim, o professor indica que – mantendo o nível atual de confinamento - será possível chegar ao fim de fevereiro com menos de 100 óbitos e 2.000 casos de covid-19 por dia, ainda que nessa altura continuem a registar-se níveis de internamento “muito elevados”.

Por isso, defende que é “preciso manter o confinamento conforme está”, já que ao mínimo relaxamento poderá haver uma estagnação na descida dos casos. Afirma ainda que o desconfinamento, quando começar, deverá ser feito por fases, de forma a controlar os resultados que terá.