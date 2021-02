Covid-19. Mais seis mil doses de vacinas para profissionais de saúde do privado

Mais 6 mil doses de vacinas contra a covid-19 vão ser administradas nos próximos dias a profissionais de saúde do setor privado, disse António Costa na visita ao novo hospital do Grupo CUF, em Lisboa.

São vacinas da Moderna e vão começar a ser distribuídas nos próximos dias pelos hospitais privados, aumentando assim o número de profissionais de saúde já vacinados contra a covid-19.

Tal como acontece no Serviço Nacional de Saúde, também nos privados a prioridade é vacinar quem está na linha da frente.

Num documento a que a SIC teve acesso, o grupo Luz Saúde admite que vai administrar a vacina a todos os funcionários em risco de contaminação, estejam ou não na lista de prioritários.

O Governo faz um balanço positivo da vacinação em Portugal e elogia a cooperação com o setor privado nesta fase mais severa da pandemia.

O primeiro-ministro assegurou hoje que outras 700 camas serão disponibilizadas pelo privado para atendimento de doentes não covid.

Cerca de 90% dos primeiros 1.000 profissionais de saúde vacinados em Portugal desenvolveram imunidade contra o novo coronavírus três semanas após terem recebido a primeira dose, revelam as conclusões de um estudo divulgadas esta sexta-feira.

Conduzido pelo Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), o estudo para aferir a efetividade da primeira vacina contra a covid-19 a ser usada em Portugal envolveu médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e técnicos de diagnóstico e terapêutica, que foram vacinados em dezembro de 2020.

Segundo a mesma fonte, todos os participantes nesta investigação foram testados para a presença de anticorpos dirigidos ao vírus antes da toma da vacina e três semanas após a administração da primeira dose do fármaco.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou esta sexta-feira que 15 mil bombeiros e 20 mil elementos das forças de segurança vão começar a ser vacinados contra a covid-19 na próxima semana.

"Na próxima semana iniciar-se-á a vacinação de funções essenciais do Estado, destacaria os bombeiros, cerca de 15 mil e cerca de 20 mil elementos das forças de segurança [PSP e GNR]", afirmou Eduardo Cabrita.

O governante falava aos jornalistas em Castelo Branco, onde se deslocou para presidir à cerimónia de assinatura do protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a MOVIJOVEM - Mobilidade Juvenil, para o funcionamento de cinco Estruturas de Apoio de Retaguarda (EAR) em pousadas da juventude.

O ministro da Administração Interna explicou que nem todos os elementos das forças de segurança vão receber já a vacina contra a covid-19.

"Não é todo o efetivo. São aqueles que, prioritariamente, estão afetos a atividades operacionais, desde vigilância de pessoas em isolamento profilático, à garantia do respeito pelas regras do estado de emergência ou as desinfeções que têm sido feitas pela GNR", concluiu.