Covid-19. Alívio no número de casos ainda não se sente nos hospitais de Lisboa

A pressão nos hospitais da região de Lisboa permanece e os doentes vão sendo transferidos para outros hospitais, conforme as vagas. O Centro Hospitalar Lisboa Norte – composto pelo Santa Maria e o Pulido Valente – abriu este sábado mais quatro camas de cuidados intensivos (UCI).

O alívio nos números de infeções pelo novo coronavírus ainda não se sente nos hospitais da região de Lisboa. No Amadora-Sintra, um dos hospitais mais pressionados, há 279 internados em enfermaria e 37 em cuidados intensivos. Juntam-se a estes, mais 18 doentes que estão no Hospital da Luz, mas que são tratados pelos profissionais de saúde do hospital Amadora-Sintra.

Esta sexta-feira, foram transferidos quatro doentes em enfermaria para Gaia e um em estado crítico para o hospital São João, no Porto. No inicio da semana, o hospital teve de abrir mais seis camas em cuidados intensivos. Todas as especialidades estão mobilizadas para o tratamento dos doentes covid-19.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte, que é composto pelos hospitais Pulido Valente e Santa Maria, atingiu o máximo de doentes internados: 281 pessoas em enfermaria e 60 em cuidados intensivos. Este sábado foram abertas mais 4 camas em UCI e, até ao final da próxima semana, haverá mais seis camas. Passará a corresponder a 20% da resposta de cuidados intensivos na região de Lisboa.

No Centro Hospitalar Lisboa Central, que junta seis hospitais, há 344 internados em enfermaria, 55 em cuidados intensivos. Do outro lado da cidade, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental tem internados em enfermaria é 238 doentes infetados e há 52 em cuidados intensivos

Nos arredores de Lisboa, a pressão também é grande. No Garcia de Orta, em Almada, continua a ter elevada procura no serviço de urgência. Tem 194 pessoas em enfermaria e mais 31 em UCI. Em Loures, no Beatriz Ângelo, há 239 doentes em enfermaria e 26 em cuidados intensivos.