Covid-19. Hospital da Covilhã aciona último nível do plano de contingência 

Com 120 doentes internados, 104 nas enfermarias e 16 nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) covid, o hospital da Guarda atingiu o limite da capacidade de internamento com todas as camas ocupadas.

A unidade de saúde conta com uma reserva de seis camas. São quartos que dão apoio aos profissionais de saúde, mas que caso seja necessário servirão de reforço às enfermarias covid.

Na Covilhã, o Centro Hospitalar da Cova da Beira voltou esta semana a reforçar o número de camas, desta vez na UCI covid que passou de oito para 12.

Tem 120 doentes internados, oito na UCI e 112 em enfermaria.

A unidade de saúde chegou ao nível máximo do plano de contingência com uma margem cada vez mais limitada de expansão e dificuldades na gestão entre altas e internamentos.