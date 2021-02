Covid-19. Identificado surto em corporação de bombeiros de Vila Real de Santo António

Foi detetado um surto do novo coronavírus na corporação de bombeiros de Vila Real de Santo António. Pelo menos 13 pessoas estão infetadas e quase 40 estão em isolamento profilático.

Para colmatar as falhas no serviço, estão a ser chamados voluntários e equipas de outras corporações do Algarve. O quartel de Vila Real de Santo António vai ser desinfetado ainda este domingo.