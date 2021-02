Covid-19. Equipas de saúde começam a vacinar indígenas da Amazónia

As equipas de saúde brasileiras já começaram a vacinar os índios que vivem em aldeias do estado do Amazonas. A região, composta quase na totalidade pela floresta da Amazónia, conta com quase oito mil casos confirmados de covid-19 e mais de 100 mortos.

A missão destas equipas é vacinar pelo menos 400 indígenas que vivem em áreas de difícil acesso.

Na aldeia Ticuna, a escola foi transformada num posto de vacinação para a comunidade. A mais de mil quilómetros de distância, no município de Autazes, o povo Mura montou uma barreira sanitária no acesso à aldeia Pantaleão. Só se entra com autorização, uso de máscara e álcool em gel.

O distrito sanitário especial indígena de Manaus – capital do estado do Amazonas - abrange 265 aldeias em 16 municípios. Dos 15,6 mil indígenas, cerca de nove mil já foram vacinados.