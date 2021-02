Falhas na internet prejudicaram o ritmo das aulas no regresso do ensino à distância

A falta de computadores ou as falhas na rede de internet prejudicaram o arranque das aulas à distância.

Em Gonçalo, na Guarda, nem as aulas quebram a distância entre alunos e professores. Por exemplo, o único portátil de uma família serve a filha mais velha, enquanto a irmã, ainda no primeiro ciclo, só pode contar com o envio de fichas de trabalho. A Câmara da Guarda vai distribuir mais 50 computadores.

Em Bragança, falhas na rede prejudicaram o ritmo do ensino.

No Algarve, intérpretes de língua gestual ajudam alunos surdos. Cerca de 50 alunos surdos receberam um computador.