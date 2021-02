Portugal com mais 196 mortes e 2.505 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 196 mortes e 2.505 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 14.354 mortes e 767.919 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 140.644 casos, menos 4.446 em relação a domingo.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 6.344 pessoas, mais 96 que no dia anterior, e 877 em cuidados intensivos, mais 12 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 180.905 contactos, menos 6.535 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que 6.755 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 612.921 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Aulas à distância começam esta segunda-feira

Os alunos do 1.º ao 12.º ano retomam esta segunda-feira as atividades letivas, mas longe das escolas, regressando das férias antecipadas para o já conhecido ensino a distância que marcou o final do ano letivo passado.

No total, são cerca de 1,2 milhões de alunos que voltam a ser obrigados a trocar, por tempo indefinido, as salas de aula pelas suas casas, quase um ano depois de, em março, o Governo ter encerrado as escolas e implementado o ensino a distância para conter a pandemia de covid-19.

Apesar de este ser um cenário para o qual as escolas deveriam estar preparadas desde o início do ano letivo, conforme as orientações do Ministério da Educação, os alertas de que nem todos os problemas foram resolvidos chegam de diretores escolares, professores e pais, que antecipam o regresso com preocupação e esperança que dure pouco tempo.

Vacina da AstraZeneca deve ser dada a pessoas até aos 65 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) considera que, até novos dados estarem disponíveis, a vacina contra da covid-19 da AstraZeneca deve ser preferencialmente utilizada para pessoas até aos 65 anos de idade.

Numa norma divulgada no seu 'site', a DGS acrescenta, no entanto, que "em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada" se só estiver disponível esta vacina.

A DGS recorda que a vacina da AstraZeneca está aprovada para prevenção da covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, em pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e diz também que "em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou menos anos de idade ser atrasada se só estiver disponível uma vacina de mRNA".

Portugal recebeu no domingo um lote de 43.200 vacinas da AstraZeneca, o primeiro deste laboratório, informou à Lusa a 'task force' para o plano nacional de vacinação contra a covid-19.

No total, Portugal vai receber 3,2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford.

LINKS ÚTEIS