Restauração e hotelaria com "cenário muito preocupante", diz AHRESP

Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), pede um reforço dos apoios às empresas e a criação, por exemplo, de um Mecanismo Único de Apoio.

Na Edição da Noite, disse que os apoios económicos não estão a ser suficientes para manter as atividades e lembrou que são complexos e chegam "de forma muito tardia": "muitas das micro-empresas estão a ter dificuldade a aceder a apoios".

"Não é possível continuarmos fechados, sem faturar e não termos um equilíbro financeiro. O Governo tem que ter capacidade de ajudar. Representamos 400 mil postos de trabalho", afirmou.

De acordo com um inquérito da AHRESP, cerca de 79% do setor da restauração registou quebras superiores a 60% no mês de janeiro. 44% já tiveram de despedir e 51% das empresas estão totalmente encerradas. No alojamento turístico, 56% regista quebras acima dos 90%.

A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal considerou, na SIC Notícias, que estes setores estão numa situação "muito preocupante".