Covid-19. Especialistas alertam que há cada vez mais variantes e mutações em Portugal

Os especialistas admitem que a pandemia em Portugal está em trajetória descendente.

O pico da terceira vaga foi atingido a 29 de janeiro, com quase 1.700 novos casos por 100 mil habitantes. Quanto à mortalidade o valor máximo registado aconteceu uma semana mais tarde.

Segundo o último balanço das autoridades de saúde, as recuperações começam a ganhar aos novos casos em 24 horas, mas é ainda muito elevado o numero de pessoas neste momento com covid-19 em Portugal: 127.867.

Os peritos alertam que há cada vez mais variantes e mutações em Portugal. Reunidos esta terça-feira no Infarmed com responsaveis políticos, dizem que desde dezembro foram registados no país mais de 120 mil casos da variante britânica.