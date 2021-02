Covid-19. Mais 203 mortes e 2.583 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal regista esta terça-feira mais 203 mortes e 2.583 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 14.557 mortes e 770.502 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 127.867 casos, menos 12.777 em relação a segunda-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 6.070 pessoas, menos 274 que no dia anterior, e 862 em cuidados intensivos, menos 15 face a segunda-feira.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 171.554 contactos, menos 9.351 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que mais 15.157 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 628.078 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 203 mortes registadas nas últimas 24 horas, 115 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 34 na região Centro, 35 na região Norte, 16 no Alentejo, uma na região do Algarve, uma na região Autónoma da Madeira e uma nos Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.214 novas infeções, contabilizando-se até agora 287.879 casos e 5.905 mortes.

A região Norte registou 649 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 318.077 casos de infeção e 4.884 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 439 casos, acumulando-se 109.841 infeções e 2.593 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 119 casos, totalizando 27.118 infeções e 829 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 88 novos casos, somando 18.863 infeções e 265 mortos.

A Madeira registou 68 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.095 infeções e 54 mortes devido à covid-19.

Na região Autónoma dos Açores foram registados 6 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3. 629 infeções e 27 mortos.

O pico da terceira vaga da epidemia de covid-19 foi atingido em Portugal a 29 de janeiro com 1.669 casos cumulativos a 14 dias por 100 mil habitantes, com uma "tendência decrescente", disse hoje André Peralta, da DGS.

Os efeitos do confinamento já se estão a refletir no número de novos casos, mas os internamentos nos cuidados intensivos deverão continuar a subir nas próximas 3 semanas.

Primeira fase de vacinação alargada até abril por falta de vacinas

A primeira fase de vacinação, que devia terminar antes de 31 de março, vai ser prolongada para abril devido ao "problema da disponibilidade de vacinas", anunciou hoje o novo coordenador para o plano de vacinação contra a covid-19.

"Não vamos conseguir com as vacinas que temos terminar a primeira fase antes de 31 de março, vamos prolongar para abril este período", disse Henrique Gouveia e Melo.

Esta situação, explicou Gouveia e Melo, que sucedeu a Francisco Ramos no cargo, "não é um problema de administração, nem da velocidade da administração, é um problema logístico e um problema da disponibilidade de vacinas à chegada a Portugal e, portanto, de acesso a vacinas".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) incluiu a obrigatoriedade de existência de uma lista de pessoas a convocar para a vacina contra a covid-19 no caso de sobrarem doses, sublinhando que deve ser sempre respeitada a ordem das prioridades.

Numa atualização da norma hoje divulgada, a DGS lembra que a administração de vacinas é organizada de forma a evitar o desperdício de doses e diz que as doses sobrantes em cada sessão devem ser utilizadas em qualquer pessoa elegível dentro da fase em curso, devendo respeitar-se a ordem de prioridades definida "através da definição de uma lista, de elaboração obrigatória, de pessoas a convocar" para estes casos.

A norma diz ainda que para evitar desperdício, os frascos não perfurados que sobrarem numa sessão vacinal devem ser utilizados no mesmo dia se não tiverem sido mantidos a uma temperatura de 02 a 08 graus centígrados e que os frascos já perfurados "não devem ser transportados".

O Governo espanhol prolongou as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal, devido à pandemia de covid-19, até 1 de março, de acordo com uma resolução publicada esta terça-feira no Boletim Oficial do Estado espanhol.

Segundo o Ministério do Interior espanhol (Administração Interna) apenas podem atravessar as fronteiras autorizadas os residentes em Espanha, trabalhadores transfronteiriços, motoristas de veículos de mercadorias ou perante questões essenciais.

A equipa de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) que se encontra na China para tentar descobrir a origem da pandemia de covid-19 deu hoje uma conferência de imprensa sobre o seu trabalho. Os especialistas de 10 países estiveram 14 dias em Wuhan onde se registaram os primeiros casos de covid-19 em dezembro de 2019.

Segundo as primeiras conclusões, a transmissão do SARS-CoV-2 de um animal para o ser humano a partir de um animal é a hipótese mais provável, mas ainda não está identificado o animal na origem do SARS-CoV-2 e não há provas de que o novo coronavírus tenha circulado em Wuhan antes de dezembro de 2019.

Mais de 2,3 milhões de mortos e 106 milhões de infetados no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106.407.000 de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, o Brasil e a Índia.

