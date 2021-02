O animal na origem do SARS-CoV-2 não está identificado, avançam os peritos da OMS na China

A equipa de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) que se encontra na China para tentar descobrir a origem da pandemia de covid-19 dá uma conferência de imprensa sobre o seu trabalho. Os especialistas estiveram 14 dias em Wuhan onde se registaram os primeiros casos de covid-19 em dezembro de 2019.

Segundo as primeiras conclusões, a transmissão do SARS-CoV-2 de um animal para o ser humano a partir de um animal é a hipótese mais provável, mas ainda não está identificado o animal na origem do SARS-CoV-2 e não há provas de que o novo coronavírus tenha circulado em Wuhan antes de dezembro de 2019.

► Liang Wannian, elemento da Comissão Nacional de Saúde da China que supervisionou a resposta chinesa ao vírus, começa por explicar a cronologia dos acontecimentos e as primeiras investigações ao SARS-CoV-2.

► Primeiros resultados do estudo epidemiológico:

Estudo sobre a intereção entre animais e humanos, transmissão de vírus animais-humanos e transmissão entre humanos.

Processo evolucionário do vírus e adaptação ao ambiente.

Apesar dos coronavírus estarem presentes em morcegos e pangolins, o SARS-CoV-2 presente nos humanos é diferente daquele que está presente nestes animais.

Não há provas de que o SARS-CoV-2 tenha circulado em Wuhan antes de dezembro de 2019

Não foram encontrados indícios da presença do vírus em Wuhan antes de os primeiros casos terem sido diagnosticados (8 de dezembro de 2019).

"Não há provas suficientes [...] para determinar se o SARS-Cov-2 se disseminou em Wuhan antes de dezembro de 2019", disse Liang Wannian, acrescentando que "a transmissão a partir de um animal é provável, mas o animal ainda não foi identificado".

Vírus podia estar já a circular fora de Wuhan

O mercado de Wuhan não terá sido a origem do surto - o primeiro caso confirmado de vírus em humanos foi a 8 de dezembro enquando o primeiro caso registado no mercado em Wuhan foi a 12 de dezembro.

Não se sabe como o vírus foi introduzido no mercado de Wuhan

► Peter Ben Embarek. cientista do departamento de Zoonoses da OMS e chefe da delegação, explica os dois objetivos da missão - onde o SARS-CoV-2 apareceu e como se transmitiu de animais para os humanos.

a equipa identificou os vendedores, fornecedores, as quintas de várias partes do país que forneciam os produtos ao mercado de Wuhan.

não foi possível identificar qual o animal que foi o "reservatório" deste vírus.

quatro hipóteses de como o vírus foi transmitido aos humanos:

A transmissão do vírus por um animal intermediário é a hipótese mais provável.

"A transmissão do coronavírus de um primeiro animal e depois de um segundo antes da contaminação para humanos é a hipótese mais provável". No entanto, esta hipótese requer investigações mais específicas e direcionadas".



A teoria da fuga do vírus de um laboratório é altamente improvável.

(A administração do ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump acusou o Instituto de Virologia de Wuhan de ter deixado o novo coronavírus escapar, voluntariamente ou não).

Primeiros casos de covid-19 em dezembro de 2019

Wuhan foi onde se reportaram os primeiros casos de covid-19 em dezembro de 2019. A pandemia já provocou mais de 2,3 milhões de mortes entre os mais de 106 milhões de casos de contágio.

A missão para determinar a origem da transmissão do coronavírus aos humanos, considerada extremamente importante para tentar melhorar a luta contra uma possível nova epidemia, foi difícil de concretizar, uma vez que a China se mostrou muito relutante em permitir a presença dos especialistas mundiais de diferentes áreas, desde a epidemiologia à zoologia.

A autorização chegou um ano após a pandemia ter sido declarada.

Pequim recebeu muito mal as críticas ao modo como lidou no início da crise, em particular os ataques muito virulentos de Donald Trump, enquanto Presidente dos Estados Unidos.

As autoridades chinesas indicam que têm estado a trabalhar há meses para acabar com as dúvidas sobre onde e como o coronavírus pode ter começado a infetar seres humanos.

Tendo chegado à China em janeiro, os especialistas da OMS foram seguidos por todo o lado por uma grande quantidade de jornalistas chineses e internacionais.

Peritos puderam visitar vários locais

Os peritos puderam utilizar as redes sociais e ser entrevistados, tendo um deles, Peter Daszak, zoólogo que dirige a organização não-governamental EcoHelth, com sede em Nova Iorque, afirmado sexta-feira que a equipa teve acesso a todos os lugares que pretendia observar.

Entre esses lugares figurou o Instituto de Virologia de Wuhan, que os norte-americanos acusaram de ser a fonte da propagação do vírus, mas também o mercado de animais, onde os primeiros casos foram relatados.

A OMS já avisou que é preciso ter paciência antes de encontrar uma possível resposta, mensagem reiterada por um membro da equipa, Hung Nguyen-Viet, em entrevista à agência noticiosa France-Presse (AFP).