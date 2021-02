Covid-19. Partidos concordam em prolongar medidas mas deixam criticas à atuação do Governo

Os partidos concordam que as medidas de restrição devem continuar durante os próximos tempos, mas deixam críticas à atuação do Governo. O Presidente da República ouviu, esta terça-feira, alguns dos representantes dos partidos que pediram mais testes e uma maior velocidade na vacinação.

À distancia, um modelo que se torna habitual, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu críticas à forma como o Governo tem combatido a pandemia, mas também novas estratégias.

A primeira foi a Iniciativa Liberal que quer massificar a testagem e regressar gradualmente ao ensino presencial. Para além disso defende ainda o aligeirar cirúrgico das medidas de restrição.

André Ventura, do Chega, disse ao Chefe de Estado que o ideal seria imitar os alemães, mas a solução para Portugal está no exemplo espanhol, com a reabertura das escolas e, de forma gradual, o pequeno comércio e restauração.

Também o PAN pede mais apoios para a restauração e, em sintonia com Os Verdes, pede vacinas. O CDS anunciou o voto a favor do Estado de Emergência, mas lança o aviso para o Governo ir mais longe na vacinação.

Esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir o PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP.