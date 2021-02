Covid-19. Porto vai criar espaços alternativos para vacinação 

A Câmara Municipal do Porto vai criar espaços alternativos para administrar as vacinas contra a covid-19.

Segundo Rui Moreira, o objetivo é aumentar a capacidade de vacinação e já foram adaptados dois locais.

Numa videoconferência, esta terça-feira, o autarca diz ainda que nunca acreditou no "milagre português" e fala em "tragédia portuguesa".

Confiança dos portugueses face à vacina contra a covid-19 está a crescer

O estudo da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) sobre as perceções sociais da pandemia de covid-19 indica que a confiança da população portuguesa face à vacina está a crescer, revelou esta terça-feira a diretora da ENSP, Carla Nunes.

"Desde 14 de novembro tem havido um ganho na confiança relativamente à vacina. Temos aqui, no 'tomar assim que esteja disponível' 20% a 13 de novembro e neste momento, a 05 de fevereiro, 75% dos portugueses a dizerem que tomam a vacina assim que esteja disponível. Em termos da confiança, na categoria de 'pouco ou nada' tínhamos 55% a 13 de novembro e temos 12% a 05 de fevereiro. São valores muito positivos", afirmou, citada pela Lusa.

Na apresentação realizada na reunião que decorreu no Infarmed (Lisboa) esta manhã entre especialistas e políticos para a análise da evolução da pandemia, Carla Nunes sublinhou a "recuperação positiva" em todos os indicadores após o período da quadra natalícia, no qual se registou "uma alteração para pior dos comportamentos" preventivos face à propagação do vírus SARS-CoV-2.