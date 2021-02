Manuel Carmo Gomes explica por que razão decidiu deixar de integrar as reuniões do Infarmed

O especialista Manuel Carmo Gomes, que esta terça-feira criticou a estratégia do Governo no combate à pandemia, não vai voltar às reuniões no Infarmed.

"Era-me impossível abandonar quer o país, quer os dirigentes que têm tido a seu cargo esta difícil tarefa de tomar decisões em circunstâncias tão difíceis. Portanto eu vou fazer o melhor possível para continuar a manter o meu apoio", começa por dizer Carmo Gomes em entrevista à SIC Notícias.

Manuel Carmo Gomes explica que "tem estado na comissão técnica de vacinação covid, que é uma comissão técnica exigente" e o epidemiologista refere que não tem conseguido dar "o acompanhamento que gostaria". Por outro lado tem dado paralelamente apoio ao grupo de epidemiologia que vai ao Infarmed e faz a análise da situação epidemiológica.

"Tenho tido muita dificuldade em conciliar as duas coisas", admite Carmo Gomes.

Acrescentando que as aulas também vão começar, o que ele esperava ser só no final de fevereiro: "Eu sou responsável por uma cadeira muito importante neste momento que é a cadeira de epidemiologia de doenças transmissíveis".

"Vou-me manter na comissão de vacinação, vou reforçar o meu apoio à comissão de vacinação e vou dar as aulas."

Em relação ao Infarmed diz que "provavelmente o que irá acontecer, se a senhora ministra concordar, é que a Faculdade de Ciências" irá substitui-lo "com outro colega".

Na reunião desta terça-feira, Manuel Carmo Gomes afirmou que Portugal tem dado uma resposta gradual aos indicadores que, na sua opinião, não tem resultado, defendendo uma resposta mais agressiva.

Por sua iniciativa, deixará assim de participar nas apresentações acerca do estado da pandemia em Portugal, mas diz estar disponível para marcar presença e tirar dúvidas.