Covid-19. Rui Moreira lamenta saída de Manuel Carmo Gomes das reuniões no Infarmed

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, lamenta a saída de Manuel Carmo Gomes das reuniões no Infarmed e considera que o Governo deveria ouvir as “críticas” apontadas pelo epidemiologista.

“Sei que ele é uma pessoa muito ponderada e, naturalmente, se ele fez essas críticas, era bom que alguém no governo ouvisse essas críticas, que têm sido endereçadas por muitas pessoas”, disse Rui Moreira.

O autarca destaca ainda a importância da “liberdade de opinião” e manifesta esperança que Manuel Carmo Gomes “possa continuar a colaborar”, ajudando a compreender a pandemia e a “aperfeiçoar as respostas àquilo que é uma situação impossível”.