Epidemiologista Manuel Carmo Gomes deixa de integrar reuniões do Infarmed

O especialista Manuel Carmo Gomes, que esta manhã criticou a estratégia do Governo no combate à pandemia, não vai voltar às reuniões no Infarmed.

A ministra da Saúde diz que o epidemiologista sai a seu pedido e por questões profissionais:

Na reunião desta manhã, Manuel Carmo Gomes afirmou que Portugal tem dado uma resposta gradual aos indicadores que, na sua opinião, não tem resultado, defendendo uma resposta mais agressiva.

Depois de utilizar a Dinamarca como exemplo na estratégia de combate à covid-19, o investigador sustentou que a testagem é a melhor arma que temos na saída do confinamento.

CASOS DIÁRIOS PODEM CAIR PARA OS 3.000 EM DUAS SEMANAS

Portugal poderá atingir os 3.000 novos casos diários de covid-19 dentro de aproximadamente duas semanas, estimou hoje o epidemiologista.

"Neste momento, estamos a estimar que teremos uma redução a metade do número de casos em aproximadamente 14 dias, o que significa que dentro de aproximadamente duas semanas poderemos chegar à zona dos três mil casos"

O investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa revelou ainda que o Rt (índice de transmissibilidade) está em 0,82.

Manuel Carmo Gomes explicou que para um determinado nível de confinamento, o 'R' começa por descer e depois tem tendência a estabilizar.

"Neste momento, ele está negativo, há sinais muito leves de estabilização, temos que esperar os próximos dias para ver".

Mas, acrescentou, "o facto de o 'R' estar com um nível baixo (0,82) significa que o número de casos vai continuar a descer, mas a velocidade a que desce pode parar de aumentar".

Numa reflexão sobre a estratégia que tem sido adotada nos últimos meses, o epidemiologista lembrou: