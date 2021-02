Alemanha quer prolongar restrições até 14 de março

O governo alemão quer prolongar o confinamento parcial até 14 de março devido à pandemia de covid-19, mas permitindo a abertura de cabeleireiros a 1 de março, de acordo com um projeto de acordo consultado hoje pela agência de notícias francesa AFP.

No documento, que será apresentado esta tarde aos líderes regionais, o governo alemão refere que, apesar de as infeções estarem a abrandar no país, as "variantes do coronavírus estão a espalhar-se" o que torna "necessário que as restrições continuem em vigor nas próximas semanas".

Tendo em conta as variantes, "as etapas de desconfinamento deverão acontecer progressiva e prudentemente", insiste a chanceler Angela Merkel.

Desde meados de dezembro que estão fechadas as escolas, o comércio, restaurantes, locais culturais, outros estão encerrados desde o início de novembro.

Estas medidas permitiram diminuir a curva das infeções, mas também têm provocado cansaço na população e impaciência do mundo económico.

O documento permite que os cabeleireiros retomem a atividades a partir de 1 de março, respeitando as regras de higiene e deixa em aberto as próximas etapas do desconfinamento, citando a possibilidade de reabertura de lojas, museus e outros serviços a partir de uma taxa de incidência de 35 infecções por 100 mil habitantes em sete dias.

As regiões podem decidir de forma autónoma sobre reabertura de escolas e creches mais cedo, setor prioritário na reabertura.

A reunião com os líderes regionais terá início às 14h00 (13h00 GMT).

A Alemanha registou 8.072 novas infeções e 813 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Na quarta-feira da semana passada, as novas infeções totalizaram 9.705 e as mortes 975.

O número máximo de infeções na Alemanha foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 novas infeções num dia, e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244.

Os casos ativos atualmente somam 164.300.

Mais de 2,3 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia Brasil .

Em Portugal, morreram 14.557 pessoas dos 770.502 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.

O pico da terceira vaga da pandemia de covid-19 foi atingido em Portugal a 29 de janeiro com 1.669 casos cumulativos a 14 dias por 100 mil habitantes, estando o país agora numa "tendência decrescente", segundo o especialista André Peralta, da Direção-Geral de Saúde (DGS).

