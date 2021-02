Covid-19. Países europeus reforçam medidas para combater as variantes

As novas variantes do vírus aumentam a preocupação das autoridades de saúde dos países europeus, que temem o ressurgimento de casos e a sobrelotação dos hospitais. No entanto, há também boas notícias: uma freira francesa recuperou de covid-19 aos 116 anos.

Na quinta-feira será dia de festa por dois motivos. A irmã Andrée comemora os 117 anos e celebra também a recuperação da covid-19. É a pessoa mais idosa da Europa e a segunda do mundo a vencer a doença. Testou positivo em meados de janeiro e, sem sintomas graves, ficou isolada no quarto da casa de repouso Toulon, onde vive. Afirma que nunca teve medo da doença.

França ultrapassou as 80 mil mortes por covid-19. A tendência de estabilização do número de casos pode ser contrariada pelas novas variantes do vírus que podem sobrelotar os cuidados intensivos.

Também Espanha, que ultrapassou a barreira dos três milhões de casos, partilha da mesma preocupação. A curva de casos está a diminuir, mas as novas estirpes do vírus apelam à prudência.

Na Alemanha, o confinamento, que deveria terminar dia 14, vai prolongar-se mais um mês. Quando chegar a hora de aliviar medidas, a prioridade será a reabertura de escolas primárias e infantários.

No Reino Unido, as figuras públicas juntaram-se para criar um apelo à vacinação, em conjunto com o Serviço Nacional de Saúde britânico. Mais de 13 milhões de pessoas foram inoculadas.

Na Rússia foram vacinadas 2,2 milhões de pessoas e pretende inocular 70% da população até meados do verão. O país já ultrapassou os quatro milhões de infetados.