Covid-19. Portugal é o único país europeu na lista vermelha do Reino Unido

A partir de segunda-feira, quem viajar de Portugal para o Reino Unido vai ter que fazer quarentena de 10 dias, em hotel selecionado pelo estado, e pagar quase dois mil euros.

É também obrigatório fazer um teste PCR ao segundo e oitavo dia.

As regras aplicam-se aos países de maior risco. Portugal é o único país europeu na lista vermelha britânica. Em causa está a variante brasileira.

A decisão do Governo britânico teve como base as frequentes ligações entre Portugal e o Brasil. As ligações já foram suspensas, mas a decisão mantém-se.

Em comunicado enviado à SIC, o Ministério dos Transportes britânico reitera que o objetivo é proteger a saúde da população.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros português diz não existir nenhuma evidência da presença com um mínimo de significado quer da variante brasileira quer da variante sul-africana.