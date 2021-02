Portugal com mais 161 mortes e 4.387 novos casos de covid-19

Portugal regista esta quarta-feira mais 161 mortes e 4.387 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Três das 161 mortes registaram-se nas faixas etárias entre os 30 e os 49 anos.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 14.718 mortes e 774.889 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 123.312 casos, menos 4.555 em relação a terça-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 5.829 pessoas, menos 241 que no dia anterior, e 853 em cuidados intensivos, menos 9 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 162.566 contactos, menos 8.988 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que mais 8.781 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 636.859 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 161 mortes registadas nas últimas 24 horas, 77 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 31 na região Centro, 33 na região Norte, 12 no Alentejo, 6 na região do Algarve, uma na região Autónoma da Madeira e uma nos Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.192 novas infeções, contabilizando-se até agora 290.071 casos e 5.982 mortes.

A região Norte registou 1.050 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 319.127 casos de infeção e 4.917 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 775 casos, acumulando-se 110.616 infeções e 2.624 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 185 casos, totalizando 27.303 infeções e 841 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 129 novos casos, somando 18.992 infeções e 271 mortos.

A Madeira registou 47 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.142 infeções e 55 mortes devido à covid-19.

Na região Autónoma dos Açores foram registados 9 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.638 infeções e 28 mortos.

Ministra da Saúde pediu à DGS o alargamento da testagem à covid-19

O Governo quer avançar para o alargamento da testagem à covid-19 e ter mais testes sem necessidade prescrição médica.

A confirmação foi dada esta quarta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, no Parlamento, que disse apenas aguardar resposta das autoridades de saúde sobre esta matéria.

À SIC, a DGS confirmou que vai enviar ainda esta semana uma proposta de revisão da estratégia de testagem que prevê a realização de testes, mas só com indicação expressa das autoridades de saúde.

A ministra da Saúde admitiu ontem a necessidade de voltar a investir no alargamento da testagem massiva, explicando que só assim é possível perceber o estado de infeção na população.

Médicos defendem que são precisos mais meios humanos para realizar inquéritos epidemiológicos

Os médicos de Saúde Pública consideram que a realização dos inquéritos epidemiológicos é fundamental para controlar os contágios e consideram que são precisos mais meios humanos para os realizar.

Os especialistas defendem a urgência de aumentar os testes, o que para os médicos de Saúde Pública estará sempre interligado com os inquéritos.

No Parlamento, a ministra da Saúde diz que há já mais pessoal a realizar os rastreios e as novas metodologias já permitiram uma recuperação nos atrasos.