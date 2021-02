SNS foi posto à prova "mas a resposta foi dada", afirma ministra da Saúde

A ministra da Saúde diz que o SNS soube dar resposta a uma situação difícil durante o mês de janeiro. Na audição que está a decorrer no Parlamento, Marta Temido estabeleceu três objetivos para a saúde neste ano de 2021.

A audição da ministra é marcada pela situação da pandemia e numa altura em que Portugal se debate com falta de vacinas contra a covid-19.

Marta Temido responde aos deputados um dia depois de o novo coordenador do plano nacional de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, ter anunciado que a primeira fase de vacinação, que devia terminar antes de 31 de março, vai ser prolongada para abril devido ao "problema da disponibilidade de vacinas".

Na terça-feira, a ministra da Saúde admitiu que Portugal deverá continuar com o nível de confinamento atual até meados de março, tendo em conta que o país continua com uma "incidência extremamente elevada" de novos casos de contágio pelo novo coronavírus.

Ao fim de três semanas de vigência de normas apertadas de confinamento, o país tem registado nos últimos dias sucessivas reduções do número de infetados com o novo coronavírus, embora os hospitais permaneçam sob grande pressão ao nível dos internamentos e do número de doentes em cuidados intensivos.