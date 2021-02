Rio considera apoio dos profissionais de saúde reformados "absolutamente fundamental"

O PSD defende a mobilização de profissionais de saúde reformados para ajudar no combate à pandemia e a realização de testes rápidos a partir da saliva, caso seja tecnicamente possível. Rui Rio diz que o partido vai votar a favor da renovação do estado de emergência.

“Naturalmente que aquilo que transmitimos ao Presidente da República é que contará com o voto favorável do PSD, votámos sempre a favor do estado de emergência consciente da gravidade da situação em Portugal”, avança ainda o líder do PSD.

O líder do PSD considera que a renovação do estado de emergência é “indiscutível” e destaca a importância de definir os números a partir dos quais se pode avançar com o desconfinamento – números de infetados e o Rt.

Também a testagem em massa foi uma das sugestões dos sociais-democratas que defendem a utilização da saliva, “se tecnicamente isso for possível”. Rio deixa ainda críticas às burocracias para a aceitação da ajuda oferecida por médico reformados.