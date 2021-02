Covid-19. Casos estão a descer, mas OMS pede cautela no alívio de restrições na Europa

A Organização Mundial da Saúde avisa que a Europa não pode precipitar-se a levantar medidas contra a covid-19. Os casos de covid-19 estão a descer ligeiramente em todo o continente, mas a situação continua vulnerável.

A transmissão comunitária das novas variantes tem crescido. Na grande maioria dos países que começaram a vacinação, menos de 1,5% dos habitantes estão imunizados.

Em Espanha, o pico de internamentos nos cuidados intensivos deve ser atingido esta semana. De todas as camas disponíveis no país, 42% estão ocupadas com doentes covid. O número de novos infetados tem descido, mas aos hospitais continuam a chegar cada vez mais doentes.

Na Alemanha, a diminuição de casos está longe do nível que o Governo quer. O confinamento vai manter-se plo menos mais três semanas. Angela Merkel fala numa extensão necessária, por causa das novas variantes.

À lista de países a quem fechou fronteiras acrescentou a vizinha República Checa. A chanceler diz que não quer repetir erros.