Covid-19. Portugal é o 27.º país do mundo com a maior taxa de doses administradas por 100 habitantes

A ministra da Saúde reconhece que tem havido tropeções no processo de vacinação em Portugal mas, apesar disso, para Marta Temido, o que não se pode perder de vista é a meta de ter 70% da população vacinada no final do verão.

Portugal é atualmente o 27.º país do mundo com a maior taxa de doses administradas por 100 habitantes. Até esta quarta-feira, foram administradas cerca de 415 mil vacinas.

Cerca de 300 mil portugueses já foram vacinados com a primeira dose e cerca de 116 mil já receberam as duas doses, ou seja, estão completamente vacinados contra a covid-19.

É um processo faseado, que tem pouco mais de um mês, mas que já foi retificado nos passos que estavam inicialmente estabelecidos.

CERCA DE 15.000 BOMBEIROS COMEÇAM A SER VACINADOS HOJE

Cerca de 15.000 bombeiros voluntários, sapadores e municipais começam hoje a ser vacinados contra a covid-19, num processo que se vai prolongar durante as próximas duas semanas.

O Ministério da Administração Interna (MAI) sustenta que os bombeiros, dada a dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam, desempenham "uma função essencial do Estado e por isso vão ser vacinados ao longo das próximas duas semanas".

Segundo o MAI, a ordem de vacinação destes 15.000 bombeiros foi definida com base em critérios operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e abrange o universo de voluntários, sapadores e municipais.