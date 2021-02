Covid-19. "Quanto mais contacto com os humanos, maior a probabilidade de variantes"

Roberto Medronho, professor catedrático de epidemiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explicou na Edição da Noite que quanto mais contacto o coronavírus tiver com os humanos, maior a probabilidade de haver variantes.

"É fundamental que, enquanto não houver vacinação em massa e imunidade de grupo, as medidas de confinamento sejam adotadas", afirmou.

Na Edição da Noite, explicou que as mutações do coronavírus são normais:

"Quando o coronavírus foi conhecido já tinha, em média, duas mutações por mês. É a evolução natural do virus".

No entanto, o especialista disse que as autoridades brasileiras estão "muito preocupadas" com a nova variante, que pode "enganar" o sistema imunológico.

"O que nos preocupa é a capacidade dessa mutação enganar o nosso sistema imunológico o os nossos anticorpos neutralizantes não conseguirem neutralizar. Se isso ocorrer, podemos ter um número muito grande de infetados", explicou.

Já são pelo menos três os casos detetados em laboratório da variante brasileira do novo coronavírus em Portugal, dois pela Unilabs e um outro pela Syn.Lab.