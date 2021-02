Costa não fará "segredo" quando for vacinado. Mas deputados prioritários, quantos são? Ninguém sabe

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues, vacinados na sexta-feira no Hospital das Forças Armadas, seria de esperar que o primeiro-ministro fosse o seguinte a ser chamado.

Mas não. António Costa diz que ainda não sabe quando vai receber a primeira dose. Por estes dias, muito provavelmente, e quando for, garante: "lá estarei para dar o ombro à vacina".

Mas depois de ter acompanhado, num centro de saúde do Areeiro, em Lisboa, a vacinação de bombeiros, o primeiro-ministro confirma que há já membros do Governo e deputados vacinados.

Da lista de prioritários da Assembleia da República e que tinha inicialmente 50 depois, depois terá ficado pelos 35, não se sabe quem já foi chamado e quem será nos próximos dias.

Da parte do PSD, pelo menos Rui Rio não estará a contar que o chamem, depois de ter pedido para ser retirada a indicação inicial no grupo dos primeiros a vacinar, juntamente com outros 11 deputados do PSD, dos 19 que constavam da lista.