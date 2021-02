Covid-19. Portugal com menos 100 concelhos em risco extremo de infeção

Portugal tem esta segunda-feira menos 100 concelhos em risco extremo de infeção face à semana anterior, o que representa uma redução de 54,3%, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma semana, mais de 70% dos 308 concelhos portugueses estavam em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, e hoje apenas 38,6% estão nesta tabela.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado e que reporta a um período de incidência cumulativa a 14 dias entre 27 de janeiro e 09 de fevereiro, estão neste patamar 119 dos 308 concelhos portugueses. Há uma semana estavam em risco extremo 219 dos 308 concelhos.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Quatro concelhos tiveram zero casos de infeção, todos na Região Autónoma dos Açores: Lajes das Flores, Lajes do Pico, Calheta e S. Roque do Pico.

Os municípios de Fronteira (3.362), Castanheira de Pera (3.083) e S. João da Pesqueira (3032) são os concelhos com maior incidência acumulada.

Com mais de dois mil casos de incidência cumulativa estão oito concelhos: Rio Maior (2.625), Resende (2.496), Vila de Rei (2.347), Setúbal (2.274), Aljustrel (2.183), Monchique (2.088), Penela (2.075) e Sabugal (2.031).

Números em Portugal

Portugal registou esta segunda-feira 90 mortes relacionadas com a covid-19 e 1.303 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 4.832 doentes, mais seis do que no domingo, dos quais 784 em cuidados intensivos, menos 11.

O número de mortes é o mais baixo desde 05 de janeiro, dia em que morreram também 90 pessoas com covid-19.

Os dados divulgados indicam ainda que 3.538 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 668.854 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 15 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções. Os casos ativos em Portugal também registam um decréscimo. Há 102.794 pessoas com o vírus ativo, menos 2.325 em relação a domingo.

Desde março de 2020, Portugal já registou 15.411 mortes associadas à covid-19 e 787.059 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 131.521 contactos, menos 7.881 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.