Portugal com mais 90 mortes e 1.303 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta segunda-feira mais 90 mortes e 1.303 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.411 óbitos e 787.059 contágios pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 102.794 casos, menos 2.325 em relação a domingo.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 4.832 pessoas, mais 6 que no dia anterior, e 784 em cuidados intensivos, menos 11 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 131.521 contactos, menos 7.881 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que mais 3.538 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 668.854 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Desde a meia-noite de hoje que está em vigor o novo estado de emergência até 1 de março, com as restrições iguais ao anterior período.



Para os próximos 15 dias mantêm-se as regras de confinamento e teletrabalho obrigatórios, cafés e restaurantes continuam a poder funcionar apenas em regime de take away e, aos fins de semana, é proibido circular entre concelhos.

Com este estado de emergência, a única diferença é que passam a poder ser vendidos livros e materiais escolares nos supermercados e noutras superfícies comerciais.

Os efeitos do confinamento já se fazem sentir nos internamentos hospitalares, mas ainda não chegaram aos cuidados intensivos, que continuam sob forte pressão.

Os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde confirmam a tendência de descida dos últimos dias no número de internamentos de doentes com covid-19.

Testes à covid-19 a cada 14 dias em escolas, prisões, fábricas ou na construção civil, nos concelhos com mais casos, e rapidez de rastreio de contactos são algumas das normas em vigor a partir desta segunda-feira.

.

Plano Nacional de Vacinação prossegue, titulares de órgãos de soberania vacinados

O primeiro-ministro recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a covid-19 assim como a ministra da Saúde.

Na sexta-feira passada, também no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, foram vacinados contra a covid-19 o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

A Madeira vai aplicar, entre segunda e sexta-feira, medidas mais restritivas por causa do Carnaval, estando imposto o recolher obrigatório entre as 18:00 e as 05:00 e o encerramento às 17:00 das atividades comerciais, industriais e de serviços.

Estas medidas constam de uma resolução do Governo Regional PSD/CDS, que determina as medidas em vigor esta semana no âmbito da luta contra a pandemia da covid-19.

Assim, apesar de o Governo Regional ter concedido tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval e manhã seguinte aos funcionários públicos e férias aos estudantes, a circulação de todos estará limitada.

O controlo das fronteiras começou há 15 dias e vai prolongar-se, para já, até dia 1 de março.

Valença é uma das principais portas terrestre de entrada em Portugal. É por aqui que passam centenas de portugueses que trabalham em Espanha e outras centenas de espanhóis que trabalham em Portugal.

O controlo obriga a alguns minutos de paragens, que ainda assim não provocou grandes filas durante a manhã desta segunda-feira.

Aos portugueses apenas é pedido o cartão de cidadão e aos estrangeiros a identidade e comprovativo para a deslocação.

Pandemia já matou pelo menos 2,4 milhões pessoas em todo o mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 2.400.543 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Presse.

Mais de 108.785.960 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais.

Até hoje, pelo menos 66.547.800 pessoas foram consideradas curadas de covid-19, acrescenta a agência francesa, sublinhando que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

