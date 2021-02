Novo período de estado de emergência em vigor desde a meia-noite

Desde a meia-noite de hoje que está em vigor o novo estado de emergência até 1 de março, com as restrições iguais ao anterior período.



Para os próximos 15 dias mantêm-se as regras de confinamento e teletrabalho obrigatórios, cafés e restaurantes continuam a poder funcionar apenas em regime de take away e, aos fins de semana, é proibido circular entre concelhos.

Com este estado de emergência, a única diferença é que passam a poder ser vendidos livros e materiais escolares nos supermercados e noutras superfícies comerciais.

Restrições em vigor

Para os próximos 15 dias, continua em vigor o confinamento obrigatório, em que a principal regra é ficar em casa, sendo obrigatório o teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam e o ensino à distância.

Neste novo estado de emergência, mantêm-se as restrições de circulação entre concelhos, sendo proibida entre as 20:00 de sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira, e as deslocações para o estrangeiro a partir de Portugal Continental estão proibidas por parte de cidadãos portugueses quando efetuadas por qualquer via (rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima).

O comércio não essencial, cafés e restaurantes vão permanecer fechados ao público, sendo apenas autorizado o 'take-away'.

A venda de qualquer tipo de bebidas à porta ou ao postigo de cafés ou restaurantes é proibida, bem como o consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou na via pública, sendo apenas permitida a venda de produtos embalados.

A venda de bebidas alcoólicas continua proibida nas áreas de serviço e nos supermercados depois das 20:00, não sendo também permitido o seu consumo na rua e é proibida a permanência em espaços públicos de lazer, que podem, contudo, ser frequentados.

No atual contexto de pandemia de covid-19 este é o décimo primeiro estado de emergência que Portugal enfrenta.

Um mês depois de Portugal confinar, pressão nos hospitais começa a baixar

Os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde confirmam a tendência de descida dos últimos dias no número de internamentos covid e de doentes nos cuidados intensivos.

No domingo 7 de fevereiro Portugal registava 6248 internamentos. A descida durante a semana foi gradual. Neste momento, há menos de 5 mil pessoas internadas, o que não acontecia desde meados de janeiro.

À SIC fonte do Hospital Amadora Sintra, um dos mais pressionados, disse que já se sente um alívio nos novos internamentos.

Apesar desta descida dos números ser um bom indicador da evolução da pandemia, os especialistas avisam que os portugueses não podem baixar a guarda e que o desconfinamento deve ser gradual.