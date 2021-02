Sem desfiles, luzes do Sambódromo do Rio acendem-se para homenagear vítimas da covid-19

Todos os festejos do famoso Carnaval do Brasil foram cancelados por causa da pandemia.

No ano passado, o Carnaval levou às ruas do Rio de Janeiro mais de dez milhões de pessoas. As receitas foram superiores a 500 milhões de euros e foram criados mais de 20 mil empregos temporários.

Este ano, falta a música, a dança e os desfiles, que este ano foram proibidos por causa da pandemia. Vai haver apenas um espetáculo de luzes no Sambódromo em homenagem às pessoas que morreram devido à covid-19.

Milhares de polícias vão estar a fiscalizar os possíveis ajuntamentos nos bairros de toda a cidade.

Em média, este mês, morreram quase mil pessoas por dia no Brasil. O país regista já mais de 200 mil mortes por covid-19 e quase 10 milhões de pessoas estão infetadas.