Covid-19. Detetadas falhas e incumprimentos às regras para evitar contágios no D. Estefânia

Foram detetadas falhas e incumprimentos às regras para evitar contágios de covid-19 no hospital pediátrico Dona Estefânia, em Lisboa. Depois da inspeção, a administração explica que o edifício não está estruturalmente preparado para enfrentar uma pandemia desta dimensão.

A queixa partiu de uma enfermeira do hospital. A profissional de uma das mais importantes unidades de saúde pediátrica nacional enviou, em maio passado, um e-mail com as situações que não lhe pareceriam conformes.

A denúncia motivou uma inspeção que levou a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) a constatar falhas e incumprimentos às regras da Direção-Geral da Saúde (DGS) para conter o contágio da covid-19. Pede, por isso, que sejam adotadas medidas que reponham a legalidade na prestação de cuidados.

A ERS não presta declarações sobre a matéria, tal como o Centro Hospitalar de Lisboa Central, mas lembra que, a exemplo de outros hospitais do país, também esta unidade não estava preparada para enfrentar uma pandemia com este grau de exigência.

A entidade recorda também que o edifício tem 150 anos e que as soluções sugeridas serão morosas e dispendiosas e até difíceis de cumprir, em plena crise.

O conselho de administração lembra que a DGS está a par destas condições e que as desconformidades detetadas estarão presentes na esmagadora maioria dos hospitais.