Hospital de retaguarda de Viseu vai encerrar

Vai ser encerrado o hospital de retaguarda montado em Viseu depois do centro hospitalar ter registado uma descida no número de internados nas últimas semanas. A medida permitirá, por exemplo, voltar às cirurgias programadas.

Foi aberto numa altura em que o hospital São Teotónio estava muito acima do limite. Tinha previstas 130 camas para doentes covid e estava com mais do dobro. A estrutura de retaguarda permitiu receber doentes menos graves e aliviar assim a unidade e os recursos humanos.

A Ordem dos Médicos diz que estas unidades mostraram utilidade e que futuramente a sua utilização pode e deve ser antecipada.