Pais passam a poder trocar o teletrabalho pelo acompanhamento das crianças

O Governo que alargar a ajuda aos pais que estão em casa com os filhos. Há casos em que o ordenado pode ser pago por inteiro e há pais que passam a poder trocar o teletrabalho para se dedicaram exclusivamente ao acompanhamento das crianças.

O encerramento das escolas tem obrigado a uma ginástica familiar constante e, para milhares de famílias, significa um corte nos rendimentos.

Há pais que, por conta da atividade profissional, não podem estar a trabalhar a partir de casa. Nesses casos, as faltas ao trabalho são justificadas e podem pedir um apoio de 66% do salário se tiverem um filho até aos 12 anos. Basta um dos progenitores estar em teletrabalho para perder o direito à ajuda. É aqui que surge uma das alterações que está a ser proposta pelo Governo.

Trocar o teletrabalho pelo acompanhamento à criança

Mesmo podendo estar a trabalhar a partir de casa, há pais que vão poder optar por dedicar-se exclusivamente ao acompanhamento das crianças e passam a ter direito à ajuda da Segurança Social. Mas só pode faze-lo quem tiver filhos até ao 4.º ano. Estão incluídas creches ou o pré-escolar, pais cujo dependente tenha uma deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60%, ou se a família for monoparental.

Salário por inteiro

No caso dos pais que acompanhem os filhos nas tarefas escolares de forma alternada ou se a família for monoparental vão receber o salário por inteiro e não os 66%. A Segurança Social vai assumir a diferença para não aumentar o esforço sobre as empresas.