Altura de recomeços no Santa Maria: retomadas as cirurgias prioritárias que foram adiadas

O Hospital de Santa Maria retomou as cirurgias prioritárias que tinham sido adiadas por causa da pandemia.

"Vários doentes com cirurgias prioritárias começaram a ser chamados, algumas tinham sido desmarcadas. A atividade está a ser retomada. Esperamos chegar aos 70% de capacidade e nas próximas semanas incrementar a capacidade", disse Daniel Ferro, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

A descida do número de casos e internamentos nas enfermarias foi decisiva e é com cautela que o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte fala de alívio da pressão.

Ainda assim, a pressão mantém-se nos cuidados intensivos, mas a expectativa é que diminua nas próximas semanas.

Esta semana entraram em vigor as novas normas de testagem da DGS.

Os rastreios à covid-19 também sofrem alterações nos hospitais. Os testes devem ser feitos entre o terceiro e o quinto dia depois do teste na admissão e devem ser repetidos a cada cinco ou sete dias enquanto durar o internamento.