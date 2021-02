Ministro da Educação reafirma segurança das escolas e diz que prioridade é voltar ao ensino presencial

O ministro da Educação revelou que foram detetados 25 casos de covid-19 em testes realizados a 13 mil funcionários e professores durante a última interrupção letiva.

Ouvido no Parlamento, Tiago Brandão Rodrigues insiste que as escolas são locais seguros e defende que a falta de computadores para o ensino à distância se deve a dificuldades de aquisição no mercado.

O responsável disse também que o regresso ao ensino presencial é prioritário, mas a data ainda não está fechada. Vai depender da evolução da pandemia.