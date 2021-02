Em Condeixa, no distrito de Coimbra, começaram esta quinta-feira a ser vacinadas as pessoas com mais de 80 anos.

Como ainda não há vacinas para todos nessa faixa etária, os primeiros estão a ser os mais velhos. A segunda dose da vacina contra a covid-19 está já marcada para daqui a três semanas.

Os bombeiros e militares da GNR já foram também vacinados esta semana.