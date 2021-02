Agência Europeia recomenda vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos

A Agência Europeia do Medicamento decidiu hoje recomendar a vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos. A decisão surge com base em novos estudos sobre a eficácia nesta faixa etária.

Diz a Agência Europeia do Medicamento que a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford tem o chamado benefício-risco positivo em adultos com mais de 18 anos, incluindo a população acima dos 65 e com antecedentes clínicos.



O regulador europeu salienta ainda a facilidade de armazenamento e distribuição da vacina como sendo uma vantagem extra no combate à pandemia.



Decisão semelhante já tinha sido adotada pela Organização Mundial da Saúde, a 10 de fevereiro que não só recomendou a estvacina para quem tem mais de 65 anos, como disse ser eficaz contra as novas variantes do vírus.



Para já, Portugal, tal como outros países europeus, diz que até haver novos dados a vacina da AstraZeneca deve ser administrada preferencialmente a quem tem menos de 65 anos. Mas a Direção-Geral da Saúde garante que é segura.

